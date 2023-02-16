



Движение судов в проливе Босфор приостановлено

Судоходное агентство Tribeca сообщило, что движение судов в турецком проливе Босфор было приостановлено в четверг утром из-за отказа двигателя корабля.



Инцидент произошел через несколько дней после того, как в понедельник движение судов в проливе Босфор было приостановлено в обоих направлениях из-за операции по спасению другого дрейфующего судна, сообщает агентство.



Ежедневно через пролив шириной 19 км проходят миллионы баррелей нефти. Около 700 миллионов баррелей сырой нефти прошло через жизненно важный проход в прошлом году.