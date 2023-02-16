



Движение поездов в центре Израиля прекращено



Из-за неисправности в электросистеме: движение поездов в центральном регионе и регионе Шарон было временно приостановлено.





Израильские железные дороги сообщили о неисправности, которая была обнаружена по окончании ремонтных работ ночью.



Это произошло из-за неисправности в электрической системе, которая была обнаружена по окончании работ по техническому обслуживанию и модернизации электрической системы, проводившихся в течение ночи



Движение прекращено на станции Ход Ха-Шарон, Кфар-Саба, Петах-Тиква, Рош Ха-Айн и Бней-Брак.



В связи с этим пассажиров просят добираться альтернативным общественным транспортом - с закрытых станций будут курсировать шаттлы .



Израильские железные дороги заявили: "С закрытых станций будут курсировать шаттлы. Мы работаем над устранением неисправности и восстановлением нормального движения, и приносим извинения за причиненные неудобства".

