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Движение поездов в центре Израиля прекращено
16.02.2023 07:01 Аркадий Бочаровский

Движение поездов в центре Израиля прекращено


Из-за неисправности в электросистеме: движение поездов в центральном регионе и регионе Шарон было временно приостановлено.


Израильские железные дороги сообщили о неисправности, которая была обнаружена по окончании ремонтных работ ночью.

Это произошло из-за неисправности в электрической системе, которая была обнаружена по окончании работ по техническому обслуживанию и модернизации электрической системы, проводившихся в течение ночи

Движение прекращено на станции Ход Ха-Шарон, Кфар-Саба, Петах-Тиква, Рош Ха-Айн и Бней-Брак.

 В связи с этим пассажиров просят добираться альтернативным общественным транспортом - с закрытых станций будут курсировать шаттлы .

Израильские железные дороги заявили: "С закрытых станций будут курсировать шаттлы. Мы работаем над устранением неисправности и восстановлением нормального движения, и приносим извинения за причиненные неудобства".
 

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