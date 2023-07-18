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Движение поездов по всему Израилю прекращено: названа причина
18.07.2023 19:09 Алина Груднева

Движение поездов по всему Израилю прекращено: названа причина

Вечером, 18 июля, произошел сбой в компьютерной системе, в связи с чем было прекращено движение поездов по всему Израилю.

Об этом сообщают Израильские железные дороги.

Это не связано с акциями протеста против правовой реформы. Когда поезда вновь начнут курсировать, не уточняется. Над исправлением неисправности уже работают.

Это произошло буквально через два дня после того, как на линии из Хайфы до Тель-Авива произошел сбой в движении из-за повреждений электропроводки.

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