Движение из Ростова в Москву приостановлено, на М4 - гигантские пробки
Местные телеграм-каналы сообщают об обстановке в Ростове и окрестностях.
Ситуация на близлежащих дорогах на севере Ростовской области в Донецке на 9.00:
- Выезд из города открыт.
- По Донецку передвигаться можно.
- Выезд из Донецка в Каменск открыт.
- В Каменске разведен понтонный мост.
- Проезд по трассе М-4 в сторону Ростова открыт, но сообщают про огромные пробки.
- Движение в сторону Москвы временно приостановлено.
- Движение в ЛНР через МАПП «Донецк» временно приостановлено.
Отметим, ситуация может измениться в любое время.
Ранее губернатор Ростова в своем телеграм канале написал: «Настоятельно прошу жителей населенных пунктов не выезжать на м-4 Дон» .
Движение транспорта по мостам и переправе в пределах Каменск-Шахтинского закрыто. Об этом заявил глава города.