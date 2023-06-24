



Движение из Ростова в Москву приостановлено, на М4 - гигантские пробки

Местные телеграм-каналы сообщают об обстановке в Ростове и окрестностях.



Ситуация на близлежащих дорогах на севере Ростовской области в Донецке на 9.00:



- Выезд из города открыт.

- По Донецку передвигаться можно.

- Выезд из Донецка в Каменск открыт.

- В Каменске разведен понтонный мост.

- Проезд по трассе М-4 в сторону Ростова открыт, но сообщают про огромные пробки.

- Движение в сторону Москвы временно приостановлено.

- Движение в ЛНР через МАПП «Донецк» временно приостановлено.



Отметим, ситуация может измениться в любое время.

Ранее губернатор Ростова в своем телеграм канале написал: «Настоятельно прошу жителей населенных пунктов не выезжать на м-4 Дон» .



Движение транспорта по мостам и переправе в пределах Каменск-Шахтинского закрыто. Об этом заявил глава города.