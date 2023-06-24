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Движение из Ростова в Москву приостановлено, на М4 - гигантские пробки
24.06.2023 09:27 Аркадий Бочаровский

Движение из Ростова в Москву приостановлено, на М4 - гигантские пробки

Местные телеграм-каналы сообщают об обстановке в Ростове и окрестностях.

Ситуация на близлежащих дорогах на севере Ростовской области в Донецке на 9.00: 

- Выезд из города открыт.  
- По Донецку передвигаться можно.  
- Выезд из Донецка в Каменск открыт. 
- В Каменске разведен понтонный мост. 
- Проезд по трассе М-4 в сторону Ростова открыт, но сообщают про огромные пробки. 
- Движение в сторону Москвы временно приостановлено. 
- Движение в ЛНР через МАПП «Донецк» временно приостановлено. 

Отметим, ситуация может измениться в любое время. 
Ранее губернатор Ростова в своем телеграм канале написал: «Настоятельно прошу жителей населенных пунктов не выезжать на м-4 Дон» .

Движение транспорта по мостам и переправе в пределах Каменск-Шахтинского закрыто. Об этом заявил глава города.

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