Движение гондол в Венеции остановлено – видео

В Венеции из-за отлива и отсутствия осадков пересохли каналы. В городе затруднено движение водного такси, скорой помощи и других служб. Подобная ситуация наблюдается и в других частях Италии. Отмечается, что уровень воды в реках и озерах на севере страны ощутимо снизился.



Итальянская ассоциация экологов Legambiente прогнозирует, что страна может столкнуться с новой масштабной засухой. Предупреждение поступило, когда Венеция, где основной проблемой обычно являются наводнения, страдает от отливов. В результате гондолы, водные такси и скорая помощь не могут проехать по некоторым каналам.



Причиной послужила совокупность факторов – отсутствие дождя, высокое давление, полнолуние и морские течения. Итальянские реки и озера страдают от серьезной нехватки воды. По, самая длинная река Италии, протекающая от Альп на северо-западе до Адриатики, имеет на 61% меньше воды, чем обычно в это время года. Чтобы исправить ситуацию, нужно не менее 50 дней дождливой погоды, говорят в Национальном исследовательском совете CNR.



Отметим, что каналы в Венеции уже пересыхали зимой 2020-го и весной 2021-го.



In #Venice, the canals began to dry up due to the lowering of the water level pic.twitter.com/ep51Qg10vs