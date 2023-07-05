



Две женщины, пострадавшие в результате теракта, все еще без сознания

В больнице “Ихилов” в Тель-Авиве в среду утром опубликовали обновленную информацию о пациентах, которые были госпитализированы после теракта во вторник.



Во вторник в “Ихилов“ после нападения были доставлены пять человек: беременная женщина, получившая очень серьезные травмы, две женщины, получившие тяжелые травмы, и мужчина, получивший травмы средней степени тяжести. Пятому человеку, пострадавшему от шока, оказали медицинскую помощь и отпустили.



Как сообащает Israel Hayom, тяжелораненая в результате теракта беременная женщина потеряла ребенка из-за травм.



В среду утром в “Ихилов” сообщили, что две женщины находятся в тяжелом состоянии, без сознания, на искусственном дыхании в отделении интенсивной терапии. Еще двое пострадавших сейчас в удовлетворительном состоянии и госпитализированы в отделения нейрохирургии и ортопедии.



Ранее в среду больница “Бейлинсон” сообщила об улучшении состояния госпитализированных трех пострадавших: 30-летний мужчина находится в состоянии средней тяжести после ножевого ранения живота; он перенес операцию и был переведен в хирургическое отделение. 76-летний мужчина также находится в состоянии средней тяжести после ножевого ранения груди; он находится на лечении в отделении интенсивной терапии. Третий пострадавший, 66-летний мужчина, получивший легкие травмы лица, был отпущен домой во вторник вечером.



