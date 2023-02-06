



Две женщины погибли и одна ранена в ДТП возле авиабазы ​​Тель-Ноф

По словам медиков, два человека погибли в результате столкновения трех автомобилей возле авиабазы ​​Тель-Ноф в центре Израиля в понедельник.



В заявлении службы скорой помощи “Маген Давид” говорится, что они обнаружили женщину около 20 лет, застрявшую в одной из машин, без сознания и с множественными травмами. Медики были вынуждены констатировать ее смерть на месте происшествия.



Еще одну женщину без сознания медики нашли в автомобиле в поле у ​​дороги. Медики вытащили пострадавшую из машины и попытались реанимировать ее, доставив ее в медицинский центр Каплан в критическом состоянии. Врачи констатировали ее смерть вскоре после прибытия.



Третья женщина-водитель, 25 лет, получила легкие ранения и была доставлена ​​в медицинский центр Каплан для оказания помощи.



В полиции заявили, что начали расследование авиакатастрофы.



Согласно последним данным, опубликованным Национальным управлением безопасности дорожного движения, с начала 2023 года в дорожно-транспортных происшествиях погибли 30 человек, что на 11 процентов больше, чем за аналогичный период прошлого года.