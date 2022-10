Две экоактивистки движения Just Stop Oil зашли в Национальную галерею в Лондоне и облили томатным супом знаменитую картину Ван Гога "Подсолнухи".



Стоимость произведения искусства оценивается в 39,7 млн долларов.



После инцидента полиция арестовала двух девушек.



"Офицеры быстро прибыли на место происшествия в Национальной галерее сегодня утром после того, как два участника акции "Остановите нефть" облили картину веществом, а затем приклеили себя к стене. Они обе были арестованы за преступное нанесение ущерба и незаконное проникновение в помещение", - говорится в сообщении.

Activists with @JustStop_Oil have thrown tomato soup on Van Gogh’s Sunflowers at the national Gallery and glued themselves to the wall. pic.twitter.com/M8YP1LPTOU