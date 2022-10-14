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Знаменитую картину Ван Гога облили супом
14.10.2022 17:29 Александр Юзовский

Знаменитую картину Ван Гога облили супом

Две экоактивистки движения Just Stop Oil зашли в Национальную галерею в Лондоне и облили томатным супом знаменитую картину Ван Гога "Подсолнухи".

Стоимость произведения искусства оценивается в 39,7 млн долларов.

После инцидента полиция арестовала двух девушек.

"Офицеры быстро прибыли на место происшествия в Национальной галерее сегодня утром после того, как два участника акции "Остановите нефть" облили картину веществом, а затем приклеили себя к стене. Они обе были арестованы за преступное нанесение ущерба и незаконное проникновение в помещение", - говорится в сообщении.

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