



Два жителя Хура арестованы за разграбление грузовика после аварии на шоссе№6





Ускоренное расследование, начатое полицией вчера утром по факту кражи товаров из грузовика после аварии со смертельным исходом на шоссе №6, привело к аресту двух подозреваемых жителей Негева минувшей ночью.



Расследование началось после того, как следователи получили видео с несколькими подозреваемыми, которые воспользовались ситуацией и разграбили товар из грузовика.



Командир полиции в районе Лакиш Рой Вальдман распорядился провести все необходимые следственные действия, включая интеграцию систем разведки во всем южном регионе, чтобы как можно скорее установить личности причастных и произвести арест



Сотрудники полиции Кирьят-Малахи прибыли к домам двух подозреваемых, 20-летних жителей Хоры, и задержали их для проведения следственных действий.