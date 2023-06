Два сухогруза столкнулись в испанском порту Таррагона – видео

Сухогруз Elena Ve, принадлежащий греческой компании Golden Union, утром в субботу, 17 июня, во время буксировки задел пришвартованный сухогруз Polsteam Karpaty, который с помощью буксиров пытался зайти к причалу.



На видеозаписях, доступных в социальных сетях, видно, что Polsteam Karpaty получил значительные повреждения левого борта. Носовая часть Elena Ve также серьезно повреждена, пишет Splash 24/7.



Сухогруз Elena Ve прибыл в Таррагону после 14-дневного рейса с грузом пшеницы из порта Черноморск в Украине. Причина столкновения до сих пор неизвестна.

Controversy at the Tarragona Trophy, as Elena Ve spots opponent Karpaty tied up at the quay and gets an early hit in.



Pretty sure the citing committee will be taking a look at this one.pic.twitter.com/DYtsuss3wc