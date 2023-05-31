



Два солдата ЦАХАЛа наказаны за сожжение палестинского флага

Девушки-солдаты приговорены к длительному тюремному заключению за сожжение палестинского флага и видеосъемку этого действия.



Одна – капрал - была заснята на видео, когда сжигала флаг. Ее приговорили к 15 суткам ареста. Сержанта, судили за то, что она снимала на видео и разместила его в социальных сетях. Ее приговорили к 14 суткам ареста.



Правозащитная группа “Торат Лехима” утверждает, что наказание является чрезмерным: “Похоже, что флаг террора вызывает сентиментальность не только в отношении Тель-Авивского университета или антиправительственных протестов. Дисциплинарная система ЦАХАЛа следует их примеру и принимает жесткие меры причудливым образом - за счет своих солдат. Мы призываем начальника штаба Герци Халеви отменить несоразмерное наказание”.



Пресс-секретарь ЦАХАЛа заявил: “Два боевых солдата ЦАХАЛа были замешаны в поджоге флага на военной базе на прошлой неделе. Когда их командиры были проинформированы об инциденте, солдаты предстали перед судом и были наказаны. Такое поведение несовместимо с этичным кодексом ЦАХАЛа”.

