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Два случая за день: в Иерусалиме родители забыли детей в машинах
01.06.2023 16:25 Алина Груднева

Два случая за день: в Иерусалиме родители забыли детей в машинах

В Иерусалиме за день произошло два вопиющих инцидента с детьми из-за невнимательности родителей.

В районе Рамат Шарет родители забыли семилетнюю девочку на целую ночь в запертой машине.

Утром ребенка заметил случайный прохожий, который, в итоге, и спас малышку. На место происшествия была вызвана полиция.

Родители, граждане США, были доставлены на допрос, в ходе которого они оправдались тем, что вернулись домой в полночь, и, судя по всему, "забыли" дочь в машине. К счастью, ребенку не понадобилась медицинская помощь.

Еще один случай сегодня произошел на юге страны. Отец оставил четырехлетнего ребенка в запертой машине примерно на полчаса на жаре. Малыш находится в состоянии средней степени тяжести. Отца вызвали на допрос.

 

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