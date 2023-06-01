



Два случая за день: в Иерусалиме родители забыли детей в машинах

В Иерусалиме за день произошло два вопиющих инцидента с детьми из-за невнимательности родителей.



В районе Рамат Шарет родители забыли семилетнюю девочку на целую ночь в запертой машине.



Утром ребенка заметил случайный прохожий, который, в итоге, и спас малышку. На место происшествия была вызвана полиция.



Родители, граждане США, были доставлены на допрос, в ходе которого они оправдались тем, что вернулись домой в полночь, и, судя по всему, "забыли" дочь в машине. К счастью, ребенку не понадобилась медицинская помощь.



Еще один случай сегодня произошел на юге страны. Отец оставил четырехлетнего ребенка в запертой машине примерно на полчаса на жаре. Малыш находится в состоянии средней степени тяжести. Отца вызвали на допрос.



