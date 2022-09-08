



Два случая домогательств к детям в Беэр-Шеве: подозреваемые арестованы

Полиция Израиля сообщила, что два дня назад (во вторник) поступило сообщение о 40-летнем мужчине, который совершил непристойное действие в отношении 13-летнего подростка, когда тот играл в сквере в Беэр-Шеве.



Полицейские прибыли на место происшествия, провели расследование инцидента и собрали улики. Личность подозреваемого, жителя Беэр-Шевы, установили, и на следующий день он был задержан. Сегодня подозреваемый предстал перед магистратским судом города, который постановил продлить срок его содержания под стражей на неделю.



В другом случае, также в Беэр-Шеве, 20-летний житель города подозревается в совершении непристойного поступка и сексуальных домогательствах к двум 8-летним детям. По имеющейся у следствия информации, мужчина вошел в лифт вместе с детьми, где приставал к ним, а затем скрылся с места происшествия.



Подозреваемый был арестован вскоре после совершения преступления и доставлен в полицейский участок в Беэр-Шеве для дальнейшего расследования. Его содержание под стражей также было продлено на неделю.



В полиции заявили: "Мы расследуем два необычных и сложных инцидента. Бдительность ответственных взрослых и незамедлительное обращение в полицию привели к быстрому аресту подозреваемых и их изоляции от общества".

