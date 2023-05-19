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Два разных ДТП с несовершеннолетними: самой младшей пострадавшей - 5 лет
19.05.2023 20:11 Алина Груднева

Два разных ДТП с несовершеннолетними: самой младшей пострадавшей - 5 лет

Вечером, 19 мая, в двух разных городах произошли аварии с участием несовершеннолетних пешеходов.

В Ашкелоне автомобиль сбил пятилетнюю девочку. Ребенок получил травмы средней степени тяжести. Ее госпитализировали с травмированными конечностями в больницу Барзилай.

Еще одна авария произошла в Кирьят-Моцкин. Машина сбила 16-летнего пешехода. Подросток также получил ранения средней тяжести. Его доставили в больницу "Рамбам" с травмированными конечно.
 

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