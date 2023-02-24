



Два пожара в жилых домах за ночь: десятки пострадавших

В ночь с четверга на пятницу в Бней-Браке и Нацерете загорелись два жилых дома.



32 человека, в том числе дети и младенцы, пострадали от отравления дымом и угарным газом при прожаре в жилом доме на улице Рабби Иегошуа в Бней-Браке вспыхнул пожар.



24 пострадавших были эвакуированы бригадой MDA в городскую больницу Маайни Хашуа, а также в больницы Бейлинсон и Шнайдер в Петах-Тикве, Шеба в Тель-Хашомере и Ихилов в Тель-Авиве.





Еще 12 человек получили легкие ожоги в результате пожара в жилом доме в Нацерете. Вызванные на место пожарные расчеты работали над спасением людей, попавших в ловушку, параллельно с тушением пожара. Обстоятельства возгорания будут выяснять следователи.

