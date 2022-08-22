



Два масштабных ДТП в Турции унесли жизни 35 человек

В Турции два крупных ДТП унесли жизни 35 человек. Одно из них произошло в субботу, 20 августа. В результате столкновения кареты скорой помощи, пожарной машины и машины информационного агентства Ihlas 16 человек погибли, еще 22 получили ранения различной степени тяжести.



В тот же день случилось второе происшествие. На юго-востоке Турции грузовик въехал в толпу людей. Как оказалось, у автомобиля отказали тормоза.



В результате происшествия погибли 19 человек, еще 26 пострадали.