



Два израильтянина задержаны на Синае за кражу из магазина

Двое молодых израильтян в возрасте около 20 лет были арестованы в эти выходные на Синае по подозрению в краже из магазина. Инцидент произошел утром 12 августа, когда, по словам владельца магазина, эти двое украли несколько товаров, не заплатив.



Владелец магазина вызвал на место происшествия полицию, и израильтяне были арестованы. Владелец магазина настаивал на том, что эти двое украли товары и не заплатили за них, и, насколько известно, они отрицали свою причастность к краже и были доставлены в суд.



Родственники обоих сразу же связались с министерством иностранных дел, узнав об их аресте. Израильский посол в Каире поддерживает контакт с членами семей. Один из израильтян, который, по всей видимости, не был причастен к краже, был освобожден из-под стражи. Второй израильтянин ожидает суда и должен предстать перед судом сегодня или завтра. Он будет оштрафован на несколько тысяч фунтов, а также депортирован с Синайского полуострова и в ближайшие годы не сможет въезжать туда.



Министерство иностранных дел заявило: "Дело признано и рассматривается посольством в Каире и отделом по делам израильтян за рубежом в присутствии семьи. Один парень был освобожден, второй должен быть освобожден сегодня вечером или завтра утром, его будут судить, и, возможно, оштрафуют и депортируют".

