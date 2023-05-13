



Два израильтянина исчезли в Турции

Двое израильтян, которые должны были вернуться из Стамбула сегодня утром, не явились на рейс, и все попытки связаться с ними не увенчались успехом.



Брат одного из пропавших написал в Facebook: "Мой брат и его друг должны были сегодня утром сесть на рейс обратно в Израиль, они покинули отель в Стамбуле вчера около часа ночи и с тех пор не вернулись, камеры наблюдения в отеле были проверены, и нет никаких признаков того, что они вернулись в отель, чемодан все еще находится в номере, они не прибыли на рейс. Телефоны были недоступны со вчерашнего вечера, включая WhatsApp. Мы боимся, что их похитили!!! МИД и консульство ничего не знают".



Через несколько часов их местонахождение было установлено, и сейчас они находятся в местном полицейском участке. Предполагается, что они участвовали в драке и были доставлены в больницу ночью. Министерство иностранных дел заявило, что "вопрос разрешен. Министерство иностранных дел и консульство Израиля в Стамбуле работают с местными властями в Турции."