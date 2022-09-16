



Два инцидента со стрельбой за вечер в арабском секторе: два человека ранены

Сегодня вечером, в пятницу, в результате стрельбы в Дейр-Хане был тяжело ранен 24-летний мужчина. Молодого человека привезли к развязке Голани, где он был передан бригаде MDA, которая начала сердечно-легочную реанимацию и эвакуировала его в больницу Фурия в Тверии в критическом состоянии.



Полицейские собирают улики на месте происшествия и ведут поиск подозреваемых. По предварительной версии следствия, мужчина был ранен в ходе криминальных разборок.



Это не единственное насильственное событие в арабском секторе за этот вечер. В Джальджулии также в результате перестрелки получил ранение средней степени тяжести 24-летний мужчина. Парамедики MDA эвакуировали его в больницу Меир в Кфар-Сабе.

