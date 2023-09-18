



Два гражданина Румынии арестованы за кражи кредиток и сотен тысяч шекелей

Полиция Израиля арестовала двух молодых людей, граждан Румынии, по подозрению в краже данных кредитных карт и снятии денег в банкоматах на сумму в сотни тысяч шекелей.



Полиция заявила, что "во время праздника, получив сообщение от системы безопасности банка о подозрительном использовании кредитных карт в банкомате на улице Пинкас в Тель-Авиве, сотрудники участка Лев Тель-Авив начали поиски подозреваемых и через некоторое время обнаружили их у банкомата на улице Даниэль Фриш в городе. Они были арестованы. Срок их временного содержания под стражей был продлен до 20 сентября".