



Два ДТП за час в Ашкелоне: 9 человек доставлены в больницу "Барзилай "

В 10:28 на горячую линию МДА 101 в Лахишском районе поступило сообщение о ДТП между 4 автомобилями на бульваре Давида Бен-Гуриона в Ашкелоне.



Вызванная на место аварии бригада MDA оказала первичную медицинскую помощь восьми пострадавшим и эвакуировала их пострадавших в больницу Барзилай. Состояние всех восьми человек оценивается как легкое и не представляет опасности для жизни.



В другом ДТП, сообщение о котором поступило на горячую линию MDA в 09:51, пострадала пожилая женщина.



Два автомобиля столкнулись на бульваре Менахема Бегина в Ашкелоне. Медики MDA эвакуировали 78-летнюю пострадавшую в состоянии средней степени тяжести с травмами конечностей в больницу "Барзилай".