



Два ДТП в Беэр-Шеве: пострадавшие доставлены в больницу Сорока

Автомобиль перевернулся на улице Хеврон возле главного вокзала в Беэр-Шеве. Пострадавший мужчина около 30 лет был эвакуирован в больницу Сорока в тяжелом состоянии, с травмами головы и конечностей.



Через несколько минут в городе произошла еще одна авария, в которой велосипедист был сбит автомобилем на бульваре Давида Тобиаху. Бригада "Маген Давид Адом" оказала 45-летнему пострадавшему медицинскую помощь и также эвакуировала в больницу Сорока в состоянии средней тяжести, без сознания, с травмой головы.