Новости » Происшествия
Два ДТП в Беэр-Шеве: пострадавшие доставлены в больницу Сорока
11.11.2022 17:43 Евгения Маркова

Два ДТП в Беэр-Шеве: пострадавшие доставлены в больницу Сорока

Автомобиль перевернулся на улице Хеврон возле главного вокзала в Беэр-Шеве. Пострадавший мужчина около 30 лет был эвакуирован в больницу Сорока в тяжелом состоянии, с травмами головы и конечностей.

Через несколько минут в городе произошла еще одна авария, в которой велосипедист был сбит автомобилем на бульваре Давида Тобиаху. Бригада "Маген Давид Адом" оказала 45-летнему пострадавшему медицинскую помощь и также эвакуировала в больницу Сорока в состоянии средней тяжести, без сознания, с травмой головы.

Читайте нас в Telegram
ПОДЕЛИТЬСЯ
ВСЕ ПО ТЕМЕ
КОММЕНТАРИИ
ВСЕ за 24 часа
Лента новостей
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЗНАКОМСТВА
МЫ НА FACEBOOK




Опросы