



Два человека пострадали в результате инцидента под Беэр-Шева

По данным израильской полиции, в субботу двое раненых мужчин, один в состоянии средней тяжести, были доставлены к медицинскому персоналу "Маген Давид Адом" на шоссе 60 возле контрольно-пропускного пункта Мейтар.



Мужчинам была оказана медицинская помощь на месте, после чего они были переведены в медицинский центр "Сорока" в Беэр-Шеве.



32-летний мужчина в состоянии средней степени тяжести получил ножевые ранения, а второй мужчина, 45 лет, страдал от жжения в глазах и затрудненного дыхания от перцового баллончика.



