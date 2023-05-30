



Два человека пострадали при атаке беспилотников на Москву

По информации от медицинских служб города, в данный момент никто из жителей домов, поврежденных БПЛА, серьезно не пострадал. За медицинской помощью обратились два человека, - сообщил в своем Telegram-канале мэр Сергей Собянин, пишут российские СМИ.



Он уточнил, что им на месте оказали медпомощь.



В настоящее время на местах происшествий продолжают работать экстренные службы и несколько бригад скорой помощи.



Ранее Сергей Собянин сообщил об атаке дронами нескольких зданий в столице. В результате атаки БПЛА в нескольких домах произошли незначительные повреждения. Губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что на подлете к Москве были сбиты несколько беспилотников.



