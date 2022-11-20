



Два человека получили тяжелые ранения в результате драки на шоссе №77



Полиция начала расследование инцидента с поножовщиной, произошедшего на шоссе № 77 в районе пересечения тоннелей (Тель-Кашиш) на северо-западе Изреельской долины.



В результате драки два жителя Райна получили ранения тяжелой и средней степени тяжести.



Полиция заявила, что предварительное расследование показывает, что речь идет о хулиганстве на дороге. Согласно первоначальному подозрению, водитель ударил двоих ножом во время ссоры, после того как обогнал их автомобиль опасным образом - и затем скрылся с места происшествия.



Команда MDA эвакуировала пострадавших, 31-летнего мужчину и 23-летнего молодого человека, в больницу Рамбам в Хайфе.

