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20.11.2022 08:40 Аркадий Бочаровский

Два человека получили тяжелые ранения в результате драки на шоссе №77


Полиция начала расследование инцидента с поножовщиной, произошедшего на шоссе № 77 в районе пересечения тоннелей (Тель-Кашиш) на северо-западе  Изреельской долины.

В результате драки два жителя Райна получили ранения тяжелой и средней степени тяжести.

Полиция заявила, что предварительное расследование показывает, что речь идет о хулиганстве на дороге. Согласно первоначальному подозрению, водитель ударил двоих ножом во время ссоры, после того как обогнал их автомобиль опасным образом - и затем скрылся с места происшествия.

Команда MDA эвакуировала пострадавших, 31-летнего мужчину и 23-летнего молодого человека, в больницу Рамбам в Хайфе. 
 

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