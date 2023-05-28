



Два человека погибли в автокатастрофе на трассе 90

По данным полиции и медиков, в субботу два человека погибли в автокатастрофе на шоссе 90. Полиция начала расследование инцидента.



Согласно заявлению службы скорой помощи MDA, прибывшие на место столкновения между перекрестками Бейт-Хаарава и Лидо парамедики обнаружили аварию с участием трех автомобилей.



31-летний палестинец в одной из машин получил тяжелые травмы и и был доставлен в медицинский центр "Хадасса" в Иерусалиме. Несмотря на проведенные по дороге в клинику реанимационные мероприятия, по прибытии врачи констатировали его смерть.



71-летний израильтянин, житель Иерусалима, получивший тяжелые ранения и доставленный в больницу, также позже был объявлен мертвым. Он ехал в машине со своей женой, которая в результате аварии получила легкие травмы.



Еще два человека получили легкие ранения в третьем автомобиле и были доставлены в больницу для оказания медицинской помощи.



По последним данным Национального управления безопасности дорожного движения, с начала 2023 года на дорогах Израиля погибло 142 человека.

