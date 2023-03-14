



Два человека погибли, девять ранены после наезда грузовика на пешеходов в Канаде

.Два человека погибли и девять получили ранения после того как в понедельник грузовой автомобиль сбил пешеходов, идущих по обочине в канадском городе Амки, провинция Квебек, сообщила полиция провинции.



Представитель полиции Элен Сен-Пьер заявила, что обстоятельства столкновения все еще расследуются, а водитель фургона, 38-летний мужчина, арестован.



По словам Сен-Пьер, погибли двое пожилых мужчин в возрасте 70 и 60 лет. Еще двое пострадавших находятся в тяжелом состоянии.



Премьер-министр Канады Джастин Трюдо написал в Twitter, что его сердце с жителями Амки.



Инцидент произошел через месяц после того, как водителю автобуса было предъявлено обвинение в убийстве после того, как он протаранил детский сад в пригороде Монреаля, в результате чего погибли двое детей.



Министр общественной безопасности Канады Марко Мендичино написал в Twitter, что он "шокирован и опечален" событиями, и назвал инцидент "ужасающим актом насилия".

