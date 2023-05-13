



Два человека были убиты ночью на севере страны

Насилие в арабском секторе не прекращается: сегодня ночью на севере страны произошло два убийства.



В первом случае около 23:00 в ходе конфликта между преступниками якобы были застрелены два человека. Один из них был тяжело ранен и скончался в больнице. Второй получил ранения средней степени тяжести. Убитого зовут Усама Марват, 25 лет.



Полиция начала расследование убийства. По версии следствия инцидент стал продолжением кровавого конфликта между преступными организациями "Бакри" и "Харири", унесшего жизни десятков жертв.



Через несколько часов произошел еще один инцидент с применением насилия, на этот раз в деревне Манда. Неизвестные проникли на молочную ферму в Кфар-Манда с целью поджога. В это время в сарае находились сын владельца фермы Мухаммад Ибрагим Зарура и еще один человек. Когда они вышли из сарая, чтобы проверить, что происходит, злоумышленники застрелили их. 20-летний Зарура был смертельно ранен и признан мертвым в больнице Рамбам. Его друг получил ранение средней степени тяжести и был госпитализирован. Полиция разыскивает подозреваемых.



С начала года в арабском секторе было убито уже 75 человек.

