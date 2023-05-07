



Два чеченца залезли на территорию воинской части в Новороссийске, один - убит

Двое мужчин проникли на территорию воинской части в Новороссийске. Один был убит, второй задержан.



Мужчин заметил часовой, находящийся на посту. Они пролезли через дырку в заборе и направлялись в его сторону. После окриков и предупреждающих выстрелов в воздух мужчины не остановились — один из них шел прямо на часового.



Военнослужащий решил стрелять на поражение. В результате уроженец Чечни 25-летний Адоли А. получил ранение в грудь и скончался. Второй — Муса Б. — задержан. Что мужчины делали на территории воинской части — неизвестно. По предварительной информации, они не были вооружены.