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Два брата расстреляны в Нацерете
03.02.2023 11:33 Аркадий Бочаровский

Два брата расстреляны в Нацерете


Али и Халед Саадия, братья в возрасте 28 и 31 года, были застрелены сегодня утром , 3 февраля, в Нацерете. Предыстория дела, по всей видимости, заключается в конфликте между преступными группами.

После стрельбы оба пострадавших от выстрелов были эвакуированы в Английскую больницу города. Они были помещены в реанимацию. В конце концов, медики были вынуждены констатировать их смерть.

Полиция начала расследование по этому делу, и на данном этапе она ищет подозреваемых в стрельбе. Расследование было передано в Лахав 433. 

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