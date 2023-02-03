



Два брата расстреляны в Нацерете



Али и Халед Саадия, братья в возрасте 28 и 31 года, были застрелены сегодня утром , 3 февраля, в Нацерете. Предыстория дела, по всей видимости, заключается в конфликте между преступными группами.



После стрельбы оба пострадавших от выстрелов были эвакуированы в Английскую больницу города. Они были помещены в реанимацию. В конце концов, медики были вынуждены констатировать их смерть.



Полиция начала расследование по этому делу, и на данном этапе она ищет подозреваемых в стрельбе. Расследование было передано в Лахав 433.