



Два брата из Пекиин "надули" государство на 150 миллионов



Подразделение Лахав 433 начало расследование по подозрению в преступлениях, связанных с масштабным отмыванием денег двумя братьями из Пекиин. Во время обыска в их домах были изъяты автомобили класса люкс, ящик с боеприпасами, содержащий около 1 000 пуль, патроны и другое имущество.



Два брата из Пекиин были арестованы сегодня утром (понедельник) Национальным подразделением по борьбе с экономической преступностью Лахав 433. В операции участвовали бойцы тактической бригады МАГАВа.



Братья арестованы по подозрению в том, что они действовали обманным путем по отношению к властям страны, совершили налоговые преступления и отмыли крупный капитал, который мог быть использован в принадлежащих им компаниях. Кроме того, по подозрению в причастности к этим преступлениям были арестованы еще несколько подозреваемых.



Согласно подозрению, деятельность братьев служила экономической платформой и осью отмывания денег для преступной организации.



Расследование показало, что подозреваемые владеют многими компаниями, им принадлежат, среди прочего, центры по уходу, отделения медицинского обслуживания, компании, работающие в сфере фармацевтической торговли, и многое другое.



Согласно подозрению, подозреваемые действовали обманным путем против министерства здравоохранения, Битуах Леуми и налогового управления и отмывали деньги через принадлежащие им многочисленные компании, предположительно для преступной организации из Акко. На данный момент, по данным следствия, объем правонарушений оценивается в 150 миллионов шекелей.