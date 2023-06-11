Новости » Происшествия
Два беспилотника упали в Калужской области
11.06.2023 07:13 Ирина Демьянова

Два беспилотника упали в Калужской области

Губернатор Калужской области РФ Владислав Шапша сообщил ночью 11 июня о падении двух беспилотников на территорию области.

"В Жуковском районе около села Стрелковка произошло падение беспилотного летательного аппарата", - написал он в своем Телеграмм-канале.

По предварительной информации российского губернатора, пострадавших в результате падения беспилотника нет, незначительные повреждения получили два садовых дома – в них выбиты стекла.

Канал "Shot" сообщил, что на месте работают экстренные службы и полиция, обломки БпЛА изучают эксперты.

Позже Шапша сообщил, что ночью в Мединском районе в лесном массиве обнаружено место падения, вероятно, еще одного БпЛА. По его словам, пострадавших и разрушений нет.

Калужская область не имеет общей границы с Украиной, граничит, в частности, с Брянской и Московской областями. 
 

Читайте нас в Telegram
ПОДЕЛИТЬСЯ
ВСЕ ПО ТЕМЕ
КОММЕНТАРИИ
ВСЕ за 24 часа
Лента новостей
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЗНАКОМСТВА
МЫ НА FACEBOOK




Опросы