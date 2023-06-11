



Два беспилотника упали в Калужской области

Губернатор Калужской области РФ Владислав Шапша сообщил ночью 11 июня о падении двух беспилотников на территорию области.



"В Жуковском районе около села Стрелковка произошло падение беспилотного летательного аппарата", - написал он в своем Телеграмм-канале.



По предварительной информации российского губернатора, пострадавших в результате падения беспилотника нет, незначительные повреждения получили два садовых дома – в них выбиты стекла.



Канал "Shot" сообщил, что на месте работают экстренные службы и полиция, обломки БпЛА изучают эксперты.



Позже Шапша сообщил, что ночью в Мединском районе в лесном массиве обнаружено место падения, вероятно, еще одного БпЛА. По его словам, пострадавших и разрушений нет.



Калужская область не имеет общей границы с Украиной, граничит, в частности, с Брянской и Московской областями.

