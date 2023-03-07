



Как часто женский оргазм оказывается поддельным: исследование

В преддверии Международного женского дня 8 марта Durex сорвал показ футбольного матча в Лондоне, выключив экран в “кульминационные” моменты, чтобы подчеркнуть “разрыв в оргазме” между мужчинами и женщинами.



Согласно исследованию, 20% мужчин утверждают, что они всегда испытывают оргазм, по сравнению с 5% женщин. Опрошенные женщины заявили, что чувствуют себя после секса разочарованными – 22%, расстроенными – 20%, в то время как 11% из них говорят, что ничего не чувствуют, так как привыкли к этому.



Durex в сотрудничестве с сексологом Аликс Фокс прервав ключевые моменты матча – от штрафных ударов до приближающихся голов, пытался привлечь внимание болельщиков к этой проблеме.



“Опыт Durex подчеркивает тот факт, что женщины часто испытывают во время секса меньше удовольствия и меньше удовлетворения, чем мужчины. Футбольный трюк помог наглядно проиллюстрировать, как чувствуют себя женщины, когда дело доходит до оргазма во время секса, и как это может быть опустошительно, когда игра останавливается до того, как они успели насладиться моментом”, – говорит Аликс Фокс.



В другом исследовании было обнаружено, что 43% сексуально активных женщин в Великобритании приходилось имитировать оргазм по сравнению с 32% мужчин. В то время как 8% женщин утверждают, что они имитируют оргазм примерно в половине случаев, когда они занимаются сексом с партнером.

Основной причиной имитации оргазма половина женщин называют нежелание ранить чувства своего партнера, 40% заявили, что сделали это, чтобы наконец прекратить сексуальный контакт.



Каждая пятая женщина и 23% мужчин говорят, что им неудобно обсуждать со своим партнером сексуальные предпочтения. Еще 6% женщин и 4% мужчин заявили, что не будут говорить об этом никогда.



“Durex хочет помочь людям стать свободными сексуальными личностями, и мы надеемся, что проливая свет на эту проблему, можно начать разговор и сократить разрыв. Было интересно наблюдать за реакцией мужчин и женщин на наш футбольный трюк”, – комментируют трюк Марселла Кристоферсен, старший бренд-менеджер Durex.