



Думали что закончилось? Новая неделя экстремальной жары



29 июля, несмотря на заметное понижение температуры, на всей территории Израиля сохранилась сильная жара. 30 июля произойдет очередное понижение и почувствуется некоторое облегчение, но уже во вторник потеплеет, а в среду - дальнейшее потепление, и Израиль снова накроет волна экстремальной жары.



В среду ожидается повышение температуры, особенно в горах и в глубине Израиля, а тепловые нагрузки будут ощущаться по всей территории страны.



Ожидаемые температуры ךטאה נ טחסצץ: Иерусалим 30-20; Тель-Авив 30-28; Хайфа 28-25; Петах-Тиква 31-27; Кирьят-Шмона 32-23; Кацрин 34-22; Цфат 27-18; Тверия 36-27; Нацерет 31-23; Ашкелон 29-27; Эйн-Геди 37-31; Беэр-Шева 34-24; Арад 33-22; Мицпе-Рамон 29-22; Эйлат 40-31.