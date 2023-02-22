



Думал, шутка: пилот летал с мертвым коллегой, ни о чем не подозревая

В английском аэропорту Блэкпул пилот приземлился с мертвым коллегой на борту самолета G-BORL, не подозревая, что тот уже не дышит.



По данным ladbible, он считал, что второй пилот над ним подшучивает, не реагируя на его слова.



"Только когда пилот приземлил самолет, ситуация стала очевидной: пожарная команда аэропорта и сотрудники скорой помощи пытались спасти инструктора, однако, несмотря на все усилия, это не удалось", — сказано в сообщении.



Незадолго до смерти 57-летний второй пилот прошел обследование, после которого его допустили к полетам. Согласно отчету медиков, коллега умершего заметил, что голова напарника откинулась назад вскоре после взлета.



"Пилот хорошо знал инструктора и думал, что тот разыгрывал его, притворяясь, будто дремлет, он даже подумать не мог, что с его товарищем что-то не так", — сказано в отчете.



Согласно выводу меддепартамента Управления гражданской авиации, смерть наступила из-за острой сердечной недостаточности.