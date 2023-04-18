



Думал, что шутка: Механик из США сорвал джекпот $40 миллионов

Победитель джекпота в 40 миллионов долларов поначалу не мог поверить в такое везение, потому что купил билет в День смеха 1 апреля.



"Я думал, что это шутка", – сказал Эрл Лейп, 61-летний механик на пенсии из города Дюбюк, штат Айова. Только после того, как он подтвердил свой билет “Лото Америка” у продавца круглосуточного магазина, везунчик убедился, что выиграл большой приз, сообщает Iowa Lottery.



Счастливчик решил забрать свой выигрыш наличными, которые по итогам тиража составили 21,28 миллиона долларов. Приз в размере 40 миллионов долларов был предназначен для тех, кто получает свой выигрыш в виде аннуитета (денежных платежей через определенные промежутки времени), выплачиваемого в течение 29 лет.



Розыгрыши “Лото Америка" проводятся в 13 штатах и ​​предлагают меньшие призы, чем Powerball и Mega Millions. Но зато у них гораздо лучшие шансы – 1 на 26 миллионов – на выигрыш джекпота. Лейп поделился, что намерен использовать деньги в помощь своей семье, а также на пожертвования в пользу детей, имеющих проблемы со здоровьем.