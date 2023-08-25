



"Думал, что бессмертный": близкий друг рассказал о Пригожине

Один из близких друзей, узнавший о гибели, которую ранее подтвердил президент РФ Владимир Путин, основателя ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина рассказал, каки тот был.



Об этом сообщает издание "Медуза".



"Ему, чтобы защититься, нужно было свалить в Венесуэлу какую-нибудь. Сам виноват, раз по России разъезжал... Не убили сразу — значит, не убьют вообще? Он считал себя неприкасаемым. Решил, что он бессмертный", - сообщают собеседники.



Источники даже боятся предположить, что будет с наемниками, которые воевали не только в Украине, но и в Африке, и в других странах.



"Мои не понимают ничего, в подвешенном состоянии. В той же Африке, наверное, останется только одна лицензия на убийство — военный билет. Будут насильно загонять под министерские контракты: "Или подписываете, или вы теперь незаконно пребывающие в стране туристы. И выбирайтесь отсюда сами", - считают "вагнеровцы".

