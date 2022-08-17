



"Дублер королевы" угодил в тюрьму за нападение

Каскадер и парашютист Гэри Коннери, который дублировал королеву на Олимпийских играх 2012 года в Лондоне, был приговорен к 18 месяцам тюрьмы за то, что столкнул свою бывшую девушку вниз по лестнице.



Как сообщает ВВС, Коннери напал на Таню Брасс в 2020 году.



Коннери толкнул девушку после спора о том, кто должен выключить свет и кто должен закрыть ворота. При этом и он, и Таня Брасс были пьяны. В результате падения у девушки было раздроблено плечо.



Гэри Коннери знаменит тем, что выступил на открытии Олимпийских игр в 2012 году. Он в образе королевы Елизаветы выпрыгнул из вертолета на парашюте.