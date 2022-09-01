



ДТП возле озера Кинерет: 20-летнюю девушку эвакуировали на вертолете

На шоссе 90, неподалеку от озера Кинерет, автомобиль сбил 20-летнюю девушку.



Прибывшие на место парамедики сообщили, что пострадавшая получила серьезную травму головы. Девушку пришлось экстренно эвакуировать на вертолете в больницу.



В госпитале ее подключили к аппарату ИВЛ.



"Пострадавшая женщина лежала на дороге в нескольких метрах от автомобиля с тяжелой травмой головы и находилась в смутном сознании. Сразу были проведены меры неотложной мер помощи, которые включали остановку кровотечения и иммобилизацию. Мы отправили отчет в центр МАДА и вызвали вертолет, который приземлился неподалеку, чтобы доставить пострадавшую женщину в больницу в тяжелом состоянии, пока она находится под вентиляцией легких", - сообщили медики.