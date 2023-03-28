



ДТП в Саудовской Аравии: 20 человек погибли, много раненых

На юго-западе Саудовской Аравии, в провинции Ассир, произошло ДТП с участием автобуса. В результате аварии 20 человек погибли.



Об этом сообщает Al-Ihbaria.



Еще около 30 пассажиров пострадали в результате ДТП. Пострадавших доставили в центральную больницу Асира. Большинство полученных травм — ожоговые.



Автобус следовал из провинции Хамис Мушейт в Мекку. Предварительно причиной катастрофы называют неисправность тормозной системы. Потеряв управление, автобус столкнулся с легковым автомобилем, а затем опрокинулся на бок и загорелся.



