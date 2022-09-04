



ДТП в Самарии: погибший - солдат ЦАХАЛа

Появились новые подробности о смертельном ДТП, которое произошло сегодня утром возле развязки Гити Авишар в Самарии.



В аварии погиб 18-летний юноша по имени Одед Хагар (Агар). Выяснилось, что он был солдатом ЦАХАЛа.



Как сообщает Times of Israel, Хагар поступил на военную службу всего за несколько дней до своей смерти. Во время ДТП он не был при исполнении обязанностей.



Местные официальные лица заявили, что Хагар записался в Армию обороны Израиля неделей ранее - он проводил время с друзьями, прежде чем вернуться на свою базу.



Одед Хагар был младшим из шести братьев в своей семье.



В аварии также пострадали еще два человека. Их состояние оценивается как тяжелое и нестабильное.



Обстоятельства аварии не выяснены, и полиция сообщила, что следователи начали расследование.