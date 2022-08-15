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ДТП в Рамат-Гане: двое пострадавших
15.08.2022 16:59 Алина Груднева

ДТП в Рамат-Гане: двое пострадавших

В Рамат-Гане на улице Зеэва Жаботинского произошла авария.

 
В ДТП пострадали пешеход в возрасте около 50 лет и женщина в возрасте около 20 лет, ехавшая на электровелосипеде. 
 
Прибывшие на место происшествия медики оказали пострадавшим первую помощь и эвакуировали их в больницу Ихилов.
 
Пешеход получил травмы конечностей и лица средней степени тяжести. Велосипедистка находится в тяжелом состоянии. 
 
"Велосипедистка лежала без сознания на дороге, а рядом с ней лежал пешеход в полном сознании. Мы оказывали им первую помощь и быстро эвакуировали в больницу", - сказали медики.

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