



ДТП в Рамат-Гане: двое пострадавших

В Рамат-Гане на улице Зеэва Жаботинского произошла авария.

В ДТП пострадали пешеход в возрасте около 50 лет и женщина в возрасте около 20 лет, ехавшая на электровелосипеде.

Прибывшие на место происшествия медики оказали пострадавшим первую помощь и эвакуировали их в больницу Ихилов.

Пешеход получил травмы конечностей и лица средней степени тяжести. Велосипедистка находится в тяжелом состоянии.

"Велосипедистка лежала без сознания на дороге, а рядом с ней лежал пешеход в полном сознании. Мы оказывали им первую помощь и быстро эвакуировали в больницу", - сказали медики.