



ДТП в Петах-Тикве: нанюхался кокаина, разогнался - и задавил женщину

Прокуратура подала в дорожный суд Петах-Тиквы обвинительное заключение против Йосефа Эзры из мошава Эйн-Сарид в Ха-Шарон.



Эзра обвиняется в том, что в марте этого года он управлял автомобилем в состоянии наркотического опьянения и сбил насмерть жительницу Кадимы 39-летнюю Илону Лихтер.



Согласно обвинительному заключению Эзра обвиняется в вождении в под воздействием наркотиков и причинении смерти по неосторожности. Перед поездкой он употребил кокаин, совершил обгон на скорости, превышающей допустимую, потерял контроль над своим автомобилем, заехал на тротуар - и сбил Лихтер, которая скончалась на месте происшествия.