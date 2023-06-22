



ДТП в Негеве: один погибший, семеро пострадавших

Днем, 22 июня, в Негеве произошла серьезная авария, в ходе которой пострадали восемь человек.



Прибывшие на место происшествия медики, оказав пострадавшим первую помощь, доставили их в больницу "Сорока".



В частности, 30-летний участник ДТП получил тяжелые ранения, 40-летний мужчина - травмы средней степени тяжести, а еще шестеро - легкие.



Среди пострадавших были несовершеннолетние - 7-летний и 14-летний мальчик. Шоссе 40 было перекрыто для движения транспорта.



Позже была установлена смерть 29-летней женщины, получившей травмы в результате ДТП. Полиция приступила к расследованию обстоятельств ДТП.

