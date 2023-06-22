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ДТП в Негеве: один погибший, семеро пострадавших
22.06.2023 16:35 Алина Груднева

ДТП в Негеве: один погибший, семеро пострадавших

Днем, 22 июня, в Негеве произошла серьезная авария, в ходе которой пострадали восемь человек.

Прибывшие на место происшествия медики, оказав пострадавшим первую помощь, доставили их в больницу "Сорока".

В частности, 30-летний участник ДТП получил тяжелые ранения, 40-летний мужчина - травмы средней степени тяжести, а еще шестеро - легкие.

Среди пострадавших были несовершеннолетние - 7-летний и 14-летний мальчик. Шоссе 40 было перекрыто для движения транспорта.

Позже была установлена смерть 29-летней женщины, получившей травмы в результате ДТП.  Полиция приступила к расследованию обстоятельств ДТП.
 

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