



ДТП в Лондоне: Упавший светофор тяжело ранил двух религиозных евреек

Две религиозные еврейки в Лондоне получили тяжелые травмы в результате серьезной автомобильной аварии, которая произошла в ультраортодоксальном районе Стэмфорд-Хилл.



ДТП произошло, когда местный автобус по неизвестной на данный момент причине отклонился от маршрута, врезался в светофор, который упал на стоявших рядом с ним девушек.



На место происшествия были вызваны местные спасатели, которые оказали им первую помощь и доставили в больницу в тяжелом состоянии.

