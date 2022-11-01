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ДТП в Лондоне: Упавший светофор тяжело ранил двух религиозных евреек
01.11.2022 10:39 Евгения Маркова

ДТП в Лондоне: Упавший светофор тяжело ранил двух религиозных евреек

Две религиозные еврейки в Лондоне получили тяжелые травмы в результате серьезной автомобильной аварии, которая произошла в ультраортодоксальном районе Стэмфорд-Хилл.

ДТП произошло, когда местный автобус по неизвестной на данный момент причине отклонился от маршрута, врезался в светофор, который упал на стоявших рядом с ним девушек.

На место происшествия были вызваны местные спасатели, которые оказали им первую помощь и доставили в больницу в тяжелом состоянии.
 

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