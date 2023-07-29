



ДТП в Лоде: виновник сбил мотоциклиста насмерть и скрылся

Мотоциклист погиб в пятницу вечером в дорожно-транспортном происшествии. Водитель частного автомобиля врезался в его транспортное средство в Лоде и скрылся с места происшествия.



На место происшествия была вызвана полиция для расследования инцидента.



“Мы видели мотоцикл на дороге и 28-летнего мужчину, лежащего рядом без сознания, без пульса, — сказал фельдшер MDA Йосеф Исмаил. - Мы провели медицинское обследование, но у него не было признаков жизни, и, к сожалению, у нас не было другого выбора, кроме как подтвердить его смерть“.

