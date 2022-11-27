



ДТП в Латвии: пострадали украинские военные

26 ноября в Латвии произошло ДТП с эстонским автобусом, перевозившим служащих Вооруженных сил Украины.



Как сообщили в силах обороны Латвии, произошло столкновение грузовика и эстонского автобуса, следовавшего из Таллина в Ригу.



Водитель автобуса погиб. Также пострадал один эстонский военнослужащий, его доставили в больницу.



"Остальные пассажиры, пострадавшие в аварии, являются военнослужащими ВСУ, их также доставили в больницу", - говорится в сообщении.