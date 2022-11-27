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ДТП в Латвии: пострадали украинские военные
27.11.2022 21:54 Ольга Белозерова

ДТП в Латвии: пострадали украинские военные

26 ноября в Латвии произошло ДТП с эстонским автобусом, перевозившим служащих Вооруженных сил Украины.

Как сообщили в силах обороны Латвии, произошло столкновение грузовика и эстонского автобуса, следовавшего из Таллина в Ригу.

Водитель автобуса погиб. Также пострадал один эстонский военнослужащий, его доставили в больницу.

"Остальные пассажиры, пострадавшие в аварии, являются военнослужащими ВСУ, их также доставили в больницу", - говорится в сообщении. 

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