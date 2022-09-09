



ДТП в Бней-Браке: пострадал 6-летний ребенок

В Бней-Браке 6-летний мальчик за рулем электрического квадроцикла врезался в столб и получил травмы средней степени тяжести. Пострадавший был госпитализирован в больницу в Петах-Тикве.



"Когда мы прибыли на место дорожно-транспортного происшествия, мы обнаружили 6-летнего мальчика с травмой головы, полученной после того, как он, по-видимому, столкнулся со столбом во время езды на электрическом квадроцикле. Вместе со спасательной бригадой скорой помощи, медиками и парамедиками МАДА мы оказали ему первичную медицинскую помощь на месте, и он был эвакуирован в состоянии средней степени тяжести для дальнейшего лечения в травматологическом отделении больницы Шнайдер в Петах-Тикве", - рассказали прибывшие на место происшествия медики.