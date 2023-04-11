



ДТП в Бейт-Шемеш: мужчина погиб, его сестра в тяжелом состоянии

Житель центрального города Бейт-Шемеш скончался во вторник, 11 апреля, после того, как ночью он получил ранения в результате аварии на квадроцикле.



Погибшего звали Исраэль Левенштейн, 21 год. Его сестра, которая ехала с ним во время инцидента и также была серьезно ранена, находится в нестабильном состоянии в иерусалимской больнице "Хадасса Эйн Керем".



На фотографиях с места происшествия видно, что квадроцикл перевернулся, врезавшись в забор рядом с парком в центре города.



В 00:12 на место происшествия прибыла полиция, занимавшаяся расследованием инцидента.



Один из спасателей сказал, что брат и сестра были найдены лежащими рядом с перевернутым квадроциклом и получили серьезные травмы, добавив, что на момент прибытия медиков у 21-летнего мужчины не было признаков жизни.