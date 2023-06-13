



ДТП с участием автобуса на 443 маршруте: Пострадали 6 человек, образовался затор

Шесть человек пострадали в результате столкновения автобуса и двух автомобилей на трассе 443, недалеко от развязки Бен-Гурон.



Двое мужчин в возрасте около 30 лет получили серьезные ранения, мужчина в возрасте около 35 лет получил ранения средней степени тяжести и трое – легкие травмы. Команды MАDA оказали помощь раненым и эвакуировали их в больницы “Шаарей-Цедек” и “Хадасса” на горе Скопус в Иерусалиме.



Из-за аварии на дороге из Иерусалима в Модиин ощущается интенсивное движение. На месте работают силы полиции, которые регулируют движение.